Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області стала одним із ключових напрямів відновлення житлових умов у прифронтових громадах.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається благодійним фондом «Карітас» у межах програм підтримки постраждалих домогосподарств, повідомляє Politeka.

Ініціатива охоплює мешканців регіону, чиє житло зазнало пошкоджень унаслідок бойових дій, але залишається придатним для проживання. Основний акцент зроблено на відновленні базових умов побуту без повної реконструкції будівель.

У межах проєкту передбачено виконання дрібних і середніх ремонтних робіт. Йдеться про заміну вибитих вікон, встановлення дверей, відновлення дахів, стін та інших конструктивних елементів, які впливають на безпеку оселі.

Окремо наголошується, що повністю зруйновані будинки під цю програму не підпадають, оскільки вона орієнтована саме на часткове відновлення житла.

Допомога може надаватися у двох форматах: або у вигляді грошової компенсації на проведення ремонтів, або через залучення підрядних організацій, які виконують роботи безпосередньо на об’єктах.

Серед отримувачів підтримки — літні люди, особи з інвалідністю, сім’ї з дітьми, одинокі батьки, вагітні жінки та інші соціально вразливі категорії населення.

Саме Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області стала одним із ключових напрямів відновлення житлових умов у прифронтових громадах, де пошкодження інфраструктури мають системний характер.

Фахівці програми зазначають, що мета ініціативи — не лише відремонтувати окремі будинки, а й забезпечити мінімально безпечне середовище для життя людей, які залишилися у своїх домівках попри складні обставини.

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