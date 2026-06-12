Для участі у програмі грошової допомоги в Харківській області ВПО мають відповідати низці обов’язкових критеріїв.

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть подати заявки на отримання нової грошової допомоги в Харківській області від Благодійного фонду «Право на захист», пише Politeka.net.

У межах програми, яка реалізується за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF), окремі категорії громадян мають можливість отримати до 12 300 гривень на одну особу.

Грошова допомога в Харківській області спрямована на підтримку внутрішньо переміщених осіб та місцевих мешканців, які проживають у районах підвищеного ризику та потребують додаткової фінансової підтримки.

Для участі у програмі домогосподарство має відповідати низці обов’язкових критеріїв. Зокрема, заявники повинні мати статус внутрішньо переміщених осіб або належати до місцевого населення, проживати не далі ніж за 50 кілометрів від лінії фронту чи державного кордону, а також мати середньомісячний дохід, який не перевищує 8 422 гривні на одну особу.

Під час розгляду заявок благодійники також враховуватимуть додаткові фактори вразливості. Йдеться про наявність інвалідності або серйозних захворювань у членів родини, вік заявників, склад домогосподарства, рівень зайнятості та загальні умови проживання сім’ї.

Організатори наголошують, що відповідність базовим критеріям не гарантує автоматичного призначення виплат. Перевагу надаватимуть найбільш вразливим категоріям населення, зокрема сім’ям з людьми з інвалідністю, важкохворими, самотнім батькам, а також громадянам похилого віку.

Розмір фінансової допомоги залежить від категорії отримувачів. Для громадян, які продовжують проживати у районах підвищеної небезпеки, передбачено виплату у розмірі 1 800 гривень на місяць. Загальна сума підтримки за шість місяців становитиме 10 800 гривень.

Для родин, які були змушені евакуюватися через безпекову ситуацію, передбачено допомогу в розмірі 4 100 гривень на кожного члена сім’ї. Загальна сума виплати за три місяці становить 12 300 гривень на особу.

Кошти виплачуватимуться одноразово. Вся сума буде перерахована одним платежем на банківський рахунок, вказаний під час оформлення заявки.

Процедура отримання допомоги складається з кількох етапів. Спочатку заявники проходять попередню перевірку на відповідність встановленим критеріям. Після цього відібрані кандидати отримують запрошення для проходження верифікації та подання оригіналів необхідних документів.

Благодійний фонд звертає увагу, що під час реєстрації обов’язковою є особиста присутність усіх членів домогосподарства, які претендують на отримання виплат. Для маломобільних громадян, які не можуть самостійно відвідати пункт реєстрації, передбачено виїзд мобільної групи за місцем проживання.

Також організатори перевірятимуть, чи не отримували заявники аналогічну фінансову допомогу в межах інших гуманітарних програм. Інформацію про адреси пунктів реєстрації, графіки їхньої роботи та дати прийому документів публікуватимуть у спеціальному чат-боті проєкту.

Джерело: Благодійний фонд «Право на захист»

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