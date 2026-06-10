Подорожчання продуктів у Харкові фіксується у сегменті базових харчових товарів, де протягом травня–червня 2026 року спостерігається помірне, але стале зростання цін на окремі категорії, передає Politeka.

Серед хлібобулочної продукції житній хліб Riga Бородинівський (300 г) утримується на рівні 53,50 грн у червні. У торгових мережах Auchan і Metro зафіксовано однаковий ціновий показник станом на 7–9 червня. Для порівняння, у травні середні значення коливалися в межах 51,55–57,50 грн залежно від ритейлера. Таким чином, місячна динаміка демонструє незначне, але стабільне підвищення приблизно на 0,97 грн, що відповідає загальному тренду поступової корекції роздрібних цін у категорії хліба.

У сегменті консервованої продукції зміни виглядають більш вираженими. Огірки «Ніжин» (920 г) у червні коштують у середньому 196,67 грн. У розрізі торгових мереж ціна коливається від 189 до 202 грн. Для порівняння, у травні середній рівень становив 192,76 грн, що означає зростання на 4,53 грн за місяць. Аналітики пов’язують таку динаміку з поступовим скороченням складських запасів та переходом ринку до нового сезонного циклу.

Ще більш відчутне підвищення зафіксовано в сегменті овочевих консервів. Ікра з кабачків (440 г) подорожчала до 104,00 грн проти 81,16 грн у травні. Це означає приріст понад 10 грн і фактично найвищий темп зростання серед розглянутих позицій. Різкий стрибок пояснюється як корекцією закупівельних цін, так і нерівномірністю постачання між торговими мережами.

У цьому контексті подорожчання продуктів у Харкові відображає не поодинокі цінові коливання, а ширшу тенденцію поступового перегляду вартості харчових товарів у роздрібному сегменті регіону.

Експерти зазначають, що ринок зараз перебуває у фазі сезонної перебудови: частина продукції ще реалізується зі старих запасів, тоді як інші позиції вже формуються за новими закупівельними цінами. Це створює нерівномірну динаміку вартості та підвищує чутливість споживчого кошика до змін у логістиці та постачанні.

Джерело: Мінфін

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: як долучитися до цієї програми.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Харкові: які товари найбільше виросли в ціні.