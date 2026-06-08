Подорожчання продуктів у Харкові фіксується на тлі коливань вартості базових товарів у торговельних мережах і поступового зростання окремих категорій харчів, повідомляє Politeka.

На ринку консервованої продукції найбільші зміни спостерігаються в сегменті овочевих заготовок. Зокрема, ікра з кабачків (440 г) наразі коштує в середньому 104,00 грн. У мережі Novus така позиція також продається за 104,00 грн станом на 4 червня 2026 року. Для порівняння, середньомісячна ціна у травні становила 81,16 грн, що свідчить про суттєве підвищення вартості протягом короткого періоду.

Динаміка протягом травня була нерівномірною: спершу ціна утримувалася на рівні 93,99 грн, далі знижувалася до 59,99 грн, після чого знову перейшла до відмітки 64,99 грн і в кінці місяця повернулася до 104,00 грн. Загалом із початку травня фіксується приріст близько 10,01 грн.

У сегменті хлібобулочних виробів також відбулися помірні зміни. Хліб житній Riga Бородинівський (300 г) наразі коштує в середньому 54,83 грн. У різних мережах ціна коливається від 53,50 до 57,50 грн. У травні середній показник становив 53,99 грн, тобто зростання склало 2,47 грн.

Динаміка по цьому товару була більш стабільною, із поступовими коливаннями без різких стрибків. Мінімальні значення фіксувалися на рівні близько 50–52 грн, тоді як наприкінці періоду ціна закріпилася вище 54 грн.

Окремо відзначається зміна вартості в категорії бакалії. Манка «Хуторок» (800 г) коштує в середньому 40,25 грн. У мережах ціна варіюється від 36,99 грн у Novus до 43,50 грн у Megamarket. У травні середній показник становив 39,42 грн.

За місяць продукт подорожчав приблизно на 2,00 грн. Коливання були помірними, без різких піків, із поступовим переходом від рівня 38,25 грн на початку травня до стабілізації близько 40,25 грн наприкінці періоду.

У цілому Подорожчання продуктів у Харкові залишається нерівномірним: окремі позиції демонструють різке зростання, тоді як інші змінюються поступово, формуючи загальну тенденцію помірного інфляційного тиску на споживчий кошик.

Джерело: Мінфін

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