Синоптики прогнозують, що з 9 по 15 червня мешканців Харкова очікують спекотні дні, а ближче до вихідних у місто прийде помітне похолодання.

Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 9 по 15 червня буде теплішим ніж звичайно. Перші дні будуть спекотними, але ближче до вихідних температура помітно знизиться.

За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, червень 2026 року в області очікується теплішим за норму. Середня температура місяця прогнозується на рівні +21,3°. Зазвичай для цього періоду в регіоні фіксують близько +19,8°. Опадів має бути небагато — приблизно 65 мм за місяць, повідомляє офіційний сайт Гідрометцентру.

У вівторок, 9 червня, вдень очікується до +27°, уночі — близько +17°. У середу стане ще тепліше — до +28°. Найспекотніші дні припадуть на четвер та п’ятницю. Синоптики прогнозують до +29°, а нічна температура триматиметься біля +20°.

Після цього погода зміниться. У суботу вдень буде близько +22°, уночі — до +17°. У неділю температура залишиться майже такою ж: до +22° вдень та приблизно +14° після заходу сонця.

Найпрохолоднішим днем тижня стане понеділок, 15 червня. Повітря прогріється лише до +18°.

Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 9 по 15 червня показує, що сильна спека триматиметься недовго. Уже наприкінці тижня в місті стане свіжіше й комфортніше.

Синоптики не прогнозують різких погодних змін, сильних злив або небезпечних явищ.





Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові: які варіанти зараз доступні.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: як офіційна робота впливає на виплати.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Харківській області: хто може отримувати по 500 гривень.