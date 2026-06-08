Графіки відключення світла у Харківській області на 9 червня вводять через необхідність комплексного технічного обслуговування.

Графіки відключення світла у Харківській області на 9 червня залишатимуться чинними у зв’язку з проведенням планових робіт на електромережах, повідомляє Politeka.net.



Графіки відключення світла у Харківській області на 9 червня вводять через необхідність комплексного технічного обслуговування інфраструктури. У цей період фахівці здійснюють перевірку стану обладнання, проводять регламентні ремонтні роботи та оновлюють окремі елементи системи електропостачання, які потребують модернізації або заміни.

З 09:00 до 16:09 не буде світла у місті Люботин, проте знеструмлять лише окремі вулиці. Зокрема, обмеження будуть діяти тільки за наступними адресами:

пров. Військовий

пров. Веселий

пров. Бібліотечний

пров. Джерелянський

пров. Залізничний

пров. Захисників України

пров. Касіора

пров. Кільцевий

пров. Лікарняний

пров. Підгірний

пров. Санітарний

пров. Серпневий

пров. Слюсарний

пров. Троїцький

пров. Трущівський

пров. Шкільний

в-д Бабаївський

в-д Військовий

в-д Деповський

в-д Залізничний

в-д Космічний

в-д Мистецький

в-д Світанковий

в-д Слобожанський

в-д Театральний

в-д Текстильний

в-д Текстильника

в-д Торговий

в-д Шкільний

в-д Шмідта

З 09:00–17:00 години вимикатимуть електрику в місті Люботин. Знеструмлення триватимуть лише за окремими адресами. Обмеження охоплять наступні адреси:

вул.Захисників України

1/153, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 13 кв.1, 14, 15, 15А, 16, 17, 17/1, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28А, 29, 30, 30А, 32, 32А, 33/1, 33/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41/1, 41А, 42, 42А, 43/2, 44/47, 45/1, 46/50, 47, 47/2, 47А, 48, 48А, 48Б, 49, 50, 50А, 51, 52/49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 68А, 69, 70, 70А, 71, 72, 74, 76, 78/1, 78/2, 79, 79А, 79Б, 80, 82, 84, 90, 92, 94, 94/2, 96, 98А, 100, 102, 104, 108, 110

1/153, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 13 кв.1, 14, 15, 15А, 16, 17, 17/1, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28А, 29, 30, 30А, 32, 32А, 33/1, 33/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41/1, 41А, 42, 42А, 43/2, 44/47, 45/1, 46/50, 47, 47/2, 47А, 48, 48А, 48Б, 49, 50, 50А, 51, 52/49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 68А, 69, 70, 70А, 71, 72, 74, 76, 78/1, 78/2, 79, 79А, 79Б, 80, 82, 84, 90, 92, 94, 94/2, 96, 98А, 100, 102, 104, 108, 110 вул. Військова

10, 11/13, 12, 13А, 14, 14А, 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 28, 32, 5, 7, 7А, 8, 9

10, 11/13, 12, 13А, 14, 14А, 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 28, 32, 5, 7, 7А, 8, 9 вул. Весела

18, 19, 20, 21, 22, 23А, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38А, 39, 40, 41, 43, 45, 47/8, 49

18, 19, 20, 21, 22, 23А, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38А, 39, 40, 41, 43, 45, 47/8, 49 вул. Максима Гайдаша

25, 27, 29, 31, 33/28, 34, 35/33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44/2, 45, 46/1, 48, 50А

25, 27, 29, 31, 33/28, 34, 35/33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44/2, 45, 46/1, 48, 50А вул. Микити Мізяка

3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22/50

3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22/50 вул. Василя Данилевського

2/1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38/1, 42, 44, 46, 50, 52, 54/9, 55, 58/21

2/1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38/1, 42, 44, 46, 50, 52, 54/9, 55, 58/21 вул. Василя Мови

18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37/16, 38/9, 39, 40/12, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58А, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 72, 74/2, 76/1, 78, 79, 80, 82, 86

18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37/16, 38/9, 39, 40/12, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58А, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 72, 74/2, 76/1, 78, 79, 80, 82, 86 вул. Клавдії Шульженко

2/57, 8/23, 10, 12/27, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26/18, 28, 28А, 30, 32, 34, 35, 38, 41, 42, 44, 46

2/57, 8/23, 10, 12/27, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26/18, 28, 28А, 30, 32, 34, 35, 38, 41, 42, 44, 46 вул. Леся Курбаса

11, 12/52, 13, 13А, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 24А, 25, 26, 27/7, 28/5

11, 12/52, 13, 13А, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 24А, 25, 26, 27/7, 28/5 вул. Підгірна

1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 52А, 53, 55, 57, 57А, 59, 61

1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 52А, 53, 55, 57, 57А, 59, 61 вул. Партизанська

1/8, 2, 2/6, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8/7, 9, 12, 13, 15, 17, 19

1/8, 2, 2/6, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8/7, 9, 12, 13, 15, 17, 19 вул. Річкова

11, 13, 15

11, 13, 15 вул. Академіка Барабашова

1, 16Б

1, 16Б вул. Бібліотечна

3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31/1, 31/2, 33, 35, 37

3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31/1, 31/2, 33, 35, 37 вул. Володимира Горбенка

3, 4, 6, 8, 12/1, 12А, 14

3, 4, 6, 8, 12/1, 12А, 14 вул. Деповська

95/10, 97/9, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 117/2, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 133А, 137, 137А, 139, 139/2, 141, 143, 145, 147

95/10, 97/9, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 117/2, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 133А, 137, 137А, 139, 139/2, 141, 143, 145, 147 вул. Західна

1

1 вул. Кільцева

2/43, 4, 5, 6, 7, 8/7, 9, 10, 11, 12, 13/10, 13/12, 16, 18, 19, 20, 20/31, 22, 24, 26, 28, 30, 32

2/43, 4, 5, 6, 7, 8/7, 9, 10, 11, 12, 13/10, 13/12, 16, 18, 19, 20, 20/31, 22, 24, 26, 28, 30, 32 вул. Лікарняна

2, 2/135, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15/35, 16, 17, 18/2, 19, 20/1, 21, 21/2, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 59

2, 2/135, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15/35, 16, 17, 18/2, 19, 20/1, 21, 21/2, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 59 вул. Мистецька

1А, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 10, 11/19, 12, 14, 15, 16, 17/13, 18, 19/16, 20, 21, 22/17, 23/21, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34/11, 36/14, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56

1А, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 10, 11/19, 12, 14, 15, 16, 17/13, 18, 19/16, 20, 21, 22/17, 23/21, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34/11, 36/14, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56 вул. Слобожанська

2А, 2В, 3/2Б, 4, 7, 10–115 (згідно з переліком оператора)

2А, 2В, 3/2Б, 4, 7, 10–115 (згідно з переліком оператора) вул. Слюсарна

3, 4, 5, 6, 8А, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24/3, 26/4

3, 4, 5, 6, 8А, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24/3, 26/4 вул. Театральна

5

5 вул. Шкільна

6, 14, 18, 21, 23–109.

Джерело: Люботинська міська територіальна громада.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові: які варіанти зараз доступні.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: як офіційна робота впливає на виплати.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Харківській області: хто може отримувати по 500 гривень.