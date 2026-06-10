Безкоштовне житло для ВПО в Харкові пропонують місцеві мешканці та власники нерухомості в місті й передмісті, відкриваючи тимчасові варіанти поселення для людей, які втратили домівки через війну або були змушені переїхати, передає Politeka.

На ринку приватних оголошень сформувався різний спектр пропозицій. Він включає як прості ліжко-місця, так і окремі кімнати чи приватні будинки. Частина варіантів передбачає спільний побут, інші — більш самостійні умови проживання з індивідуальними домовленостями між сторонами.

На Салтівському шосе пропонується безоплатне ліжко-місце для жінки без обмеження строку перебування. Основною умовою є участь у щоденних побутових діях, зокрема підтримання чистоти та допомога по господарству. Локація має зручну інфраструктуру: поруч магазини, аптеки та зупинки транспорту, що спрощує щоденні пересування містом.

Там же доступний інший варіант — окрема кімната у двокімнатній квартирі. Проживання передбачене разом із літньою мешканкою іншої частини житла. Домовленості щодо побуту визначаються індивідуально, без жорстких вимог щодо постійного догляду, що дозволяє гнучко узгоджувати формат співжиття.

У селищі Бабаї Харківського району здається приватний будинок із двома кімнатами, кухнею та підключеними комунікаціями, включно з газом і водою. На подвір’ї розташовані господарські споруди та земельна ділянка для побутового використання. Санвузол винесений назовні, а внутрішня ванна відсутня. Житло розраховане приблизно на трьох осіб і допускає проживання з домашніми тваринами. Відстань до Харкова становить близько 12 кілометрів, поруч є природні зони відпочинку.

У цьому сегменті ринку безкоштовне житло для ВПО в Харкові залишається доступним варіантом тимчасового розміщення, який базується на приватних домовленостях і враховує індивідуальні умови проживання для переселенців.

Джерело: Допомагай

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