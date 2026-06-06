Новий графік руху поїздів у Харківській області запроваджено після скасування частини приміських рейсів та введення обмежень на окремих залізничних напрямках, повідомляє Politeka.

Рішення почало діяти з 1 червня і вже вплинуло на пасажиропотік у регіоні. Найбільше змін відчули мешканці, які щодня користувалися електричками для поїздок між громадами та обласним центром.

У межах оновлення повністю вилучено приміський експрес №6310 Люботин – Харків-Пасажирський. Також припинено курсування рейсу №6601 Харків-Пасажирський – Шевченкове-Південне, який забезпечував регулярне сполучення північних територій області.

Додатково зупинено роботу складу №6604 Шевченкове-Південне – Гракове, а також зворотного маршруту №6607 Гракове – Шевченкове-Південне. Окремо скасовано напрямок №6608 Шевченкове-Південне – Харків-Пасажирський, важливий для щоденних поїздок до міста.

Фахівці залізничного сектору пояснюють корекцію як перерозподіл ресурсів та адаптацію приміського сполучення до поточної логістики. У результаті частину рейсів замінено перервами або зміненими інтервалами руху.

Також передбачено періодичні зупинки окремих складів у визначені дати. Йдеться про маршрути №6201/6202, №6203/7010 та №6205/6206, які тимчасово не виходитимуть на лінію.

Обмеження зачіпають і напрямок Люботин – Богодухів – Люботин, який раніше забезпечував щоденне внутрішньообласне сполучення між населеними пунктами.

У затвердженому плані зазначено повторювані дні призупинення: 9 та 23 червня, 7 та 21 липня, 4 та 18 серпня, 1, 15 та 29 вересня, 13 та 27 жовтня, а також 10, 24 листопада і 8 грудня.

Новий графік руху поїздів у Харківській області формує оновлену систему приміських перевезень, де частина маршрутів скасована, а інша працює за зміненим розкладом залежно від ресурсних можливостей залізниці.

Джерело: телеграм-канал Укрзалізниці

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