Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області пропонують у приватному секторі різних громад, де власники домоволодінь надають тимчасове проживання переселенцям на взаємних умовах співжиття, повідомляє Politeka.

У регіоні формується сегмент приватних оголошень, що передбачають як окремі кімнати, так і спільне проживання з господарями. У більшості випадків орендна плата відсутня, натомість узгоджується участь у побутових справах або догляді за помешканням.

У селі Вищий Булатець Лубенського району доступна ізольована кімната в приватній садибі. Пропозиція розрахована на жінку або матір із дитиною. Фінансових платежів не передбачено, однак мешканцям пропонують долучатися до щоденного ведення господарства. Оселя має кухонне приладдя, санвузол і базові умови для проживання. Поруч розташовані школа, магазини та транспортне сполучення з Лубнами.

Ще один варіант знаходиться в селі Мачухи поблизу Полтави. Переселенцям пропонують заселення до будинку, оснащеного необхідною побутовою технікою та комунікаціями. Умовою проживання є допомога літній жінці, яка мешкає в оселі. Дім має газове опалення, доступ до інтернету, а також зручне розташування щодо аптек, магазинів і громадського транспорту.

У Миргороді доступна окрема кімната для спокійної жінки або переселенця. Оплата не передбачена, натомість очікується підтримання чистоти та порядку. Житло забезпечене водопостачанням, кухнею та санвузлом, також допускається проживання з дитиною.

У цьому контексті Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області залишається одним із варіантів тимчасового розміщення, який поєднує соціальну підтримку та домовленості між власниками житла і переселенцями, що потребують місця для проживання.

Джерело: Допомагай

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: яка проблема постала перед українцями.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО в Полтавській області: що відомо про доплату в 1500 гривень.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де видають готові набори.