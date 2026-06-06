Доплати для пенсіонерів у Харківській області нараховуються непрацюючим колишнім військовослужбовцям, які забезпечують своїх непрацездатних родичів, повідомляє Politeka.

Така державна допомога призначається для осіб від рядового до офіцерського складу. Винятком у цьому випадку є лише військовослужбовці строкової служби, які не можуть претендувати на подібне підвищення до пенсії.

Як проінформували на офіційному сайті ПФУ, домісячна доплата для пенсіонерів у Харківській області наразі становить приблизно 1297 гривень за кожного утриманця.

Ця надбавка може нараховуватися як до пенсії за вислугу років, так і до виплат по інвалідності. Головною умовою для призначення коштів є наявність у родині осіб, для яких літня людина є основним чи єдиним джерелом фінансового забезпечення.

До таких родичів зазвичай належать літні батьки, люди з інвалідністю, а також непрацездатний чоловік або дружина. Окремо враховуються й інші категорії рідних, які повністю відповідають чинним вимогам законодавства.

Якщо на утриманні літньої людини перебуває кілька осіб, то підсумкова сума грошей може бути значно більшою.

Попри те, що ці гроші гарантовані законом, державна установа не нараховує їх автоматично. Багато людей втрачають законні виплати просто через необізнаність про існування програми або через складність збору паперів.

Тож доплати для пенсіонерів у Харківській області вимагають особистого звернення та подачі заяви.

Для успішного оформлення фінансової допомоги необхідно підготувати пакет документів. Громадянам знадобляться паспорт, ідентифікаційний код, а також документи для підтвердження родинних зв’язків.

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