Деякі організації готові надати різноманітну грошову допомогу для ВПО в Харківській області.

В червні ВПО й надалі можуть розраховувати на грошову допомогу в Харківській області від міжнародних гуманітарних організацій, повідомляє Politeka.net.

У 2026 році міжнародні гуманітарні організації продовжують реалізацію програм фінансової підтримки для українців, які постраждали внаслідок війни, при цьому механізми надання допомоги зазнали оновлення.

Зокрема, Червоний Хрест впровадив новий підхід до виплат, замінивши попередні формати багатоцільової допомоги більш гнучкою системою підтримки.

Згідно з оновленими умовами, розміри грошової допомоги в Харківській області варіюються залежно від категорії отримувачів.

Жителі прифронтових територій можуть розраховувати на виплати до 10 800 гривень.

Для ВПО, які були евакуйовані, передбачено близько 12 300 гривень. Таку ж суму можуть отримати особи, що постраждали внаслідок обстрілів.

Окремо передбачена щомісячна підтримка для найбільш вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб — у межах від 2 000 до 3 000 гривень.

В організації зазначають, що детальну інформацію щодо участі у програмі та умов отримання можна отримати через гарячу лінію Червоного Хреста.

Паралельно УВКБ ООН також оновило підходи до надання фінансової підтримки, запровадивши систему пріоритетності. Відтепер основним критерієм є не формальний статус заявника, а рівень його вразливості та реальних потреб.

У межах цієї програми передбачено кілька основних напрямів виплат. Евакуйовані громадяни можуть отримати близько 12 300 гривень на одну особу, аналогічна сума передбачена для людей, які постраждали від обстрілів.

Найбільш вразливі категорії внутрішньо переміщених осіб отримують щомісячну підтримку в розмірі від 2 000 до 3 000 грн.

Для громадян, які повернулися до місця постійного проживання, передбачено одноразову виплату приблизно 10 800 грн.

Усі деталі щодо умов участі в програмах та оформлення допомоги доступні через офіційні інформаційні канали організацій.

Джерело: На пенсії.

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