Дефіцит овочів в Харківській області може проявитися не одразу.

Дефіцит овочів в Харківській області фіксується на тлі масштабних втрат агросектору після весняних заморозків, що вдарили по ягодах, фруктах і ранніх городніх культурах по всій Україні, повідомляє Politeka.

Квітнево-травневі похолодання спричинили пошкодження садів і полів у центральних та південних регіонах. Найбільше постраждали кісточкові дерева, рання полуниця та частина тепличних посадок, де різке зниження температури знищило квіткові бруньки та молоді пагони.

Аграрії повідомляють про нерівномірні втрати: у частини господарств урожай збережено частково, однак у багатьох випадках йдеться про суттєве скорочення обсягів. Особливо вразливими виявилися культури раннього циклу, які першими реагують на температурні коливання.

Окремі фермерські господарства вже готуються до зниження пропозиції на ринку. Через це формується ризик подорожчання сезонної продукції в літній період, хоча масштаб стрибка цін залежатиме від обсягів імпорту та швидкості відновлення поставок.

У цьому контексті аналітики також відзначають, що дефіцит овочів в Харківській області може проявитися не одразу, а поступово — через скорочення внутрішньої пропозиції та нерівномірне надходження продукції з інших регіонів.

Водночас частину втрат здатні компенсувати постачання з-за кордону. Однак імпорт не завжди повністю перекриває сезонний попит, що створює додатковий тиск на ціни в роздрібному сегменті.

Експерти додають, що ситуація на ринку залишається динамічною: подальші зміни залежатимуть від погодних умов у наступні місяці та стабільності нового врожаю в інших регіонах країни.

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