Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області залишається важливим тимчасовим рішенням для людей.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області пропонують у приватному секторі різних населених пунктів регіону, де власники шукають мешканців для спільного проживання на взаємних умовах, повідомляють місцеві оголошення, повідомляє Politeka.

У селі Вищий Булатець Лубенського району доступна окрема кімната в приватному будинку для жінки або матері з дитиною. Формат передбачає проживання без орендної плати, але з частковою участю в побутових витратах і допомогою по господарству. Оселя має кухню з технікою, санвузол і базові зручності. Поруч розташовані школа, магазини та транспортне сполучення з Лубнами.

Ще одна пропозиція зафіксована в селі Мачухи поблизу Полтави. Тут переселенцям пропонують заселення в приватний будинок із повним побутовим оснащенням. Умовою є догляд за літньою мешканкою, яка проживає в помешканні. Локація має газове опалення, інтернет, побутову техніку, а також доступ до аптек, торгівельних точок і громадського транспорту.

У Миргороді відкрито варіант проживання в окремій кімнаті для спокійної жінки або особи зі статусом ВПО. Орендна плата відсутня, але передбачене підтримання чистоти. Є базові комунікації: вода, ванна, кухня, а також можливість поселення з дитиною.

Такі пропозиції показують різні моделі підтримки переселенців — від міських квартир до сільських будинків із різним рівнем побутових умов і обов’язків.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області залишається важливим тимчасовим рішенням для людей, які вимушено змінили місце проживання через війну.

Джерело: Допомагай

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