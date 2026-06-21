Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області продовжують пропонувати жителі регіону, надаючи можливість тимчасового проживання людям, які втратили дім через війну, повідомляє Politeka.

Іфнормацію про це українцям надають на сайті "Допомагай".

Наразі доступні кілька варіантів у різних населених пунктах.

У Полтаві власники приватного будинку пропонують велику окрему кімнату для жінки або сімейної пари. Оселя має сад і город, однак передбачає часткові зручності. У будинку також проживає літня жінка, яка не потребує догляду, але має вікові особливості пам’яті.

Ще один варіант доступний у селі Козлівщина на Котелевщині. Там шукають жінку для спільного проживання у будинку з усіма комунікаціями: водою, газовим опаленням, інтернетом та резервним живленням. Власники розраховують на взаємодопомогу в побуті. Населений пункт має базову інфраструктуру та зручне сполучення з обласним центром.

У Кременчуці пропонують кімнату в приватному будинку для жінки, зокрема переселенки з дитиною. Проживання безкоштовне, натомість очікується підтримання порядку та участь у щоденних домашніх справах. Будинок забезпечений необхідними умовами для комфортного життя.

Фахівці зазначають, що безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області формується переважно завдяки ініціативі місцевих мешканців. Така підтримка допомагає переселенцям швидше адаптуватися та знайти безпечне місце для проживання.

Перед заселенням радять уточнювати всі деталі — умови, обов’язки та можливі витрати — щоб уникнути непорозумінь у подальшому.

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