Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області в цьому форматі стає елементом неформального обміну.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області поступово формується як локальна модель взаємної підтримки, де власники нерухомості пропонують тимчасове розміщення переселенцям в обмін на побутову допомогу, передає Politeka.

У регіоні з’явився окремий сегмент оголошень: приватні кімнати, частини будинків і повністю облаштовані помешкання. Орендна плата здебільшого відсутня, натомість домовленості передбачають прибирання, догляд за оселею та участь у щоденних справах.

У селі Вищий Булатець Лубенського району пропонують ізольовану кімнату в приватному будинку. Варіант розрахований на жінку або матір із дитиною. Усередині облаштовано кухонну зону, санвузол і базові умови для проживання. Поруч розташовані навчальний заклад, магазини та транспортне сполучення з райцентром.

У Мачухах, неподалік від обласного центру, доступне заселення до приватної оселі з підключеними комунікаціями та технікою. Умовою залишається допомога літній власниці, яка мешкає разом із новими жителями. Є газове опалення, інтернет і розвинена інфраструктура.

У Миргороді також пропонують кімнату без оплати для жінки або переселенця. Передбачене спільне ведення побуту та підтримання порядку. Помешкання оснащене кухнею, водопостачанням і санвузлом, допускається проживання з дитиною.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області в цьому форматі стає елементом неформального обміну, де одна сторона отримує дах над головою, а інша — допомогу в утриманні господарства.

Розвиток подібної практики залежить від доступності пропозицій і потреб внутрішньо переміщених осіб, які шукають альтернативу стандартній оренді.

Джерело: Допомагай

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