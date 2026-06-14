У межах програми гуманітарної допомоги у Харківській області йдеться про важливу підтримку.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області доступна в межах програми благодійної організації Карітас Харків, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті благодійної організації Карітас.

У гуманітарному секторі розпочав роботу новий етап проєкту «Житло для вразливих домогосподарств в Україні ІІІ», спрямований на підтримку громадян, чиї домівки були пошкоджені внаслідок бойових дій. Ініціатива зосереджується на відновленні житла та створенні базових умов для безпечного проживання людей, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну.

У межах програми гуманітарної допомоги у Харківській області йдеться про проведення малих та середніх ремонтів — комплексу відновлювальних робіт, що включає заміну або ремонт частково зруйнованих елементів будівель.

Це насамперед усунення наслідків пошкоджень, які не знищили житло повністю, але суттєво вплинули на його придатність до нормального використання.

Претендувати на участь у програмі можуть домогосподарства за умови, що пошкодження є легкими або середніми: зокрема, йдеться про вибиті вікна та двері, пошкодження даху, стін чи стелі. Водночас обов’язковою вимогою є відсутність критичних конструктивних руйнувань, а також збереження житла у стані, придатному для подальшого проживання.

Допомога реалізується у двох форматах: заявники можуть отримати або фінансові кошти на проведення ремонту, або безпосереднє виконання робіт через залучених підрядників.

Окремо визначено коло отримувачів допомоги. Участь у програмі доступна лише для мешканців Харкова та Ізюма, які належать до соціально вразливих категорій. Серед них — люди з інвалідністю, особи з тяжкими захворюваннями, громадяни віком 60+ (пенсіонери), самотні батьки або опікуни, багатодітні родини, а також вагітні жінки та матері з дітьми до трьох років.

Для участі в програмі заявникам необхідно подати пакет документів, що підтверджує особу, податковий номер, право власності на житло, а також документи, які засвідчують належність до вразливої категорії.

Додатково подаються довідки про доходи або інші підтвердження фінансового стану, що засвідчують низький рівень забезпечення. Обов’язковим є також акт обстеження пошкодженого житла, складений відповідно до чинного законодавства.

У випадках, коли заявник не може надати повний пакет документів, оцінювання його ситуації може бути здійснене соціальним працівником проєкту.

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