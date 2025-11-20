График отключения света в Одесской области на 21 ноября плановый и необходимый.

График отключения света в Одесской области на 21 ноября был обнародован в нескольких общинах региона, сообщает Politeka.

Энергетики сообщили о плановых работах, которые будут продолжаться в течение дня.

В Беляевском территориальном обществе электроэнергию выключат с 09:30 до 16:00. Ограничения коснутся Мироновки на Лозовском направлении. Под обесточивание попадут дома по улице Мира — от №2 до №53 с перерывами в нумерации.

Параллельно ремонтные бригады ДТЭК будут работать в Килийской общине Измаильского района. Подготовительные действия направлены на повышение надежности сетей и предотвращение аварий.

В Дмитровке света не будет с 08:00 до 19:00. Без питания останутся здания на улицах Бессарабской, Василия Полякова, Дружбы, Школьной, Молодежной, Победы, Мира, Юности и других.

Такие же временные рамки будут действовать в Трудовом. Там отключение охватит центральные улицы – Новую, И. Давиденко, Майскую, Шевченко и Победы.

В Килии без электричества будут работать дома на Весенней, Урожайной, Морской, Ягодной и нескольких близлежащих адресах.

Представители компании отмечают, что график отключения света в Одесской области на 21 ноября является плановым и необходимым для стабильной работы электросетей в зимний период.

Чтобы подготовиться к выключению электричества, следует заранее зарядить телефоны, павербанки и другую необходимую технику. Полезно также набрать воду и приготовить термос с горячим напитком. Позаботьтесь о продуктах – старайтесь не открывать холодильник без надобности, чтобы сохранить холод. Имейте под рукой фонарик или другое автономное освещение. Если вы работаете или учитесь, заранее загрузите необходимые материалы, чтобы в случае обесточивания иметь доступ к ним оффлайн.

