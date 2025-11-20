График отключения света в Полтавской области на 21 ноября необходим для безопасного проведения ремонтных работ.

Украинцам сообщили о графике отключения света в Полтавской области на 21 ноября, который предусматривает плановые временные перерывы в электроснабжении в разных районах из-за технического обслуживания и присоединения новых потребителей, передает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Полтаваоблэнерго.

В Кременчуге электроэнергии не будет с 08:00 до 18:00 по адресу: квт. 287, 19, 19А, 23, 24, 28; ул. Керченская, 14; просп. Леси Украинки, 65, 69, 71; ул. Иакова Петруся, 140.

С 08:00 до 17:00 работы будут проводиться по ул. Большая Набережная, 51; пр. Дружбы, 23; пров. Лейтенанта Днепрова, 30, 32, 34, 36, 42; а также по ул. Василия Сухомлинского, 1А-15; ул. Владимира Ивасюка, 103–122; пров. Дружбы, 2-25 и близлежащих улиц.

По просп. Полтавская, ул. Экспрессовская, Караванная и соседние кварталы электроснабжения временно прекратят с 06:00 до 18:00 в связи с присоединением новых потребителей. Аналогичные работы будут проводиться по ул. Виноградная, ул. Кристины Алчевской, наб. Лейтенанта Днепрова и пров. Дружбы.

С 08:00 до 17:00 планируется обесточивание на ул. Нововосточная, Восточная, Академика Герасимовича, Гайдамацкая, Херсонская и Млечный Путь в связи с техническим обслуживанием и капитальными ремонтами.

В некоторых районах электроэнергия не будет поступать до 20:00 – это касается ул. Небесной сотни, просп. Свободы, ул. Полковника Гегечкори, а также сел Потоки, Малая Кохновка, Приднепрянское и Сосновка.

Специалисты АО Полтаваоблэнерго напоминают, что график отключения света в Полтавской области на 21 ноября необходим для безопасного проведения ремонтных работ и подключения новых объектов к сетям. Жителям советуют заранее подготовиться к временному отсутствию электроэнергии, особенно на предприятиях и в быту, и запастись резервными источниками питания.

