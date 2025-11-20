Отмечается, что прогноз погоды в Харькове на неделю с 21 по 27 ноября демонстрирует неустойчивую температуру и переменную облачность.

Метеорологи представили прогноз погоды в Харькове на неделю с 21 по 27 ноября, свидетельствующий об переменной облачности и периодических осадках, пишет Politeka.

Жителям рекомендуют учитывать колебания дневных и ночных показателей при планировании дел.

21 ноября ожидается переменная облачность. Дневная температура составит +4°C, ночью опустится до -2°C. Северный поток воздуха до 6 м/с принесет небольшой дождь 0,7 мм, поэтому следует предусмотреть средства защиты от влаги.

22 числа столбики термометров покажут +12°C днем ​​и +5°C после заката. Юго-восточные порывы до 7 м/с будут сопровождать локальные осадки 1,2 мм, что повышает влажность. 23-го дневная температура достигнет +15°C, ночью ожидается +10°C. Осадки достигнут 3,7, что делает этот день самым влажным на неделе.

24 ноября днем ​​воздух прогреется до +12°C, после заката +8°C. Южный поток 7 м/с, осадков не прогнозируется. 25 числа дневной максимум +11°C, ночной +2°C, юго-западные порывы до 9 м/с, небольшой дождь 0,6 мм.

26 числа прогноз показывает +6°C днем ​​и +1°C ночью, южные потоки 7 м/с, без осадков. 27 числа ожидается +9°C днем ​​и +6°C после заката, порывы до 7 м/с и локальный дождь 0,5 мм.

Аналитики отмечают, что прогноз погоды в Харькове на неделю с 21 по 27 ноября демонстрирует неустойчивую ситуацию с температурными колебаниями и кратковременными осадками. Перепады значений влияют на комфорт жителей и могут потребовать дополнительных мер во время поездок или активного отдыха.

Местные службы советуют подбирать одежду по погодным условиям и быть внимательными на дорогах с осадками и порывами воздуха. Синоптики связывают следующие изменения с прохождением атмосферных фронтов и влиянием южных потоков.

