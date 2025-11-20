В городе появляется все больше вариантов работы, подходящей для пенсионеров в Одессе, поэтому рассказываем об этом больше.

Работа для пенсионеров в Одессе становится все более доступной для тех, кто хочет оставаться активным и иметь стабильный доход, сообщает Politeka.

Работа для пенсионеров в Одессе можно найти на сайте work.ua. Среди вакансий есть позиция менеджера по продаже театральных билетов в концертно-театральном агентстве Exclusive.

В этом агентстве ищут человека, готового общаться с посетителями и помогать им выбирать события. Зарплата составляет от 25000 грн. до 30000 и предусматривает премии. График: с 10:00 до 18:00 с выходными в субботу и воскресенье.

Работодатель обещает дружескую атмосферу, возможность профессионального развития и даже шанс увидеть закулисье концертов или пообщаться с артистами.

Основные обязанности включают консультирование клиентов, проведение переговоров и ведение учета продаж. Опыт в продажах желателен, хотя работодатель готов научить новичка.

Среди актуальных предложений работы для пенсионеров в Одессе также вакансия медицинской сестры или ассистента стоматолога с оплатой от 7000 до 21000, в зависимости от графика и нагрузки.

Работодатель ищет специалиста с медицинским образованием и отмечает важность пунктуальности и опрятности. Формат занятости может быть полным или частичным. В задачи входит стерилизация инструментов, ассистирование во время процедур и поддержание чистоты оборудования.

Еще одна должность – сапожник или сборщик обуви с зарплатой от 28000 до 35000 гривен. На эту позицию нужен человек с опытом от 1 года, умеющий работать с разными материалами, внимательный к деталям и ответственный.

