Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе гарантировано на период военного положения и еще шесть месяцев после его завершения.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе предоставляется украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, сообщает Politeka.

Эта программа также распространяется на другие общины, где переселенцы внесены в Единую базу данных ВПЛ.

Программа предусматривает предоставление квартир и частных домов по коммунальной собственности общины. Жилье предоставляется сроком на один год, с возможностью продления по необходимости. Таким образом, переселенцы могут получить временную крышу над головой бесплатно, что позволяет им увереннее планировать свое пребывание в новом месте.

Право на пользование такими помещениями имеют лица без собственного жилья или те, чья площадь на человека не превышает государственные нормы: 13,65 м² на одного человека и 35,22 м² на домохозяйство. Важно, что недвижимость, расположенная на временно оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий, не учитывается при определении обеспеченности жильем.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе гарантировано на период военного положения и еще шесть месяцев после его завершения. Переселенцы оплачивают только коммунальные услуги. Первоочередное право на заселение получают многодетные семьи, семьи с детьми, беременные женщины, нетрудоспособные граждане и пенсионеры, чей дом разрушен или стал непригодным для проживания.

Важно, что пребывание на учете как ВПЛ не ограничивает возможности участвовать в других жилищных программах. Это включает в себя социальный квартирный учет, инициативы по улучшению жилищных условий, государственные программы льготного кредитования и другие механизмы поддержки. Благодаря этому, переселенцы могут пользоваться несколькими формами помощи одновременно и получать дополнительные возможности для стабильного проживания.

