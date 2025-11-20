График отключения света в Днепропетровской области на 21 ноября разрешает жителям заранее спланировать день.

График отключения света в Днепропетровской области на 21 ноября обнародовали энергетики из-за плановых ремонтных работ на сетях, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет украинцам ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК" .

В Днепре работы пройдут на проспекте Богдана Хмельницкого, 65, с 10:00 до 17:00. В Днепровском районе без электричества останутся дома в селе Петриковка по улице Леваневского, 15, 15А, 15Г, 15Е, 17 и 19.

В городе Желтые Воды временные перебои с 08:00 до 17:00 будут касаться следующих адресов: улица Героев Чернобыля, 18/3; переулки Дружбы, 7, 9, 11-32, 34-42 (парные); Волшебный, 1, 1А, 2-11, 13, 15-18; Львовская, 49, 52-54, 56, 58, 62, 64-66, 68-77, 81-85, 87-92, 94, 95, 95А, 96-102, 102А, 103-119, 121-14 158, 160; Подгорная, 1, 2, 2А, 3-8, 10-12, 15-21, 24, 26, 27, 29, 30, 34-47, 49, 51, 53-55, 57, 59-90, 92-100 (парные) Речной, 24-30 (парные), 31-56, 58-66, 68-78 (парные); Тупиковый, 2-8, 10-16 (парные).

В Криворожском районе обесточение с 08:00 до 17:00 будет касаться города Кривой Рог на улице Жовтонога, 51А и 139, села Широкая Дача на Вишневой, 81, а также города Апостолово - Ветеранов, 2Д, 27, и Центральная.

Обновленный график отключения света в Днепропетровской области на 21 ноября позволяет жителям заранее спланировать день и подготовить необходимые запасы ресурсов, чтобы избежать неудобств в отсутствие электричества.

Чтобы подготовиться к обесточиванию, предварительно зарядите телефоны, павербанки и другие необходимые устройства, а также подготовьте фонарики или свечи для освещения. Выключите чувствительную технику и убедитесь, что холодильник закрыт, чтобы сохранить продукты.

