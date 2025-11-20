Новая система оплаты проезда в Запорожье упростила передвижение по городу для многих местных жителей, так что рассказываем об этом подробнее.

Новая система оплаты проезда в Запорожье изменила привычный способ расчетов в общественном транспорте и сделала поездки более удобными для пассажиров, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте Запорожского городского совета, горожане могут оформить цифровую транспортную карточку "Сечь Общая" в EasyPay и пользоваться ею во всех видах городского транспорта.

Новая система оплаты проезда в Запорожье предполагает, что "Сеч Общую" можно оформить без посещения пунктов продаж. Карта работает в автобусах, троллейбусах и трамваях, поэтому горожане получили единственный инструмент для расчета.

Проект реализовали при поддержке городских властей. Стоимость карты составляет 60 гривен и процесс оформления занимает всего несколько минут.

Чтобы получить ее, нужно открыть приложение EasyPay и выбрать наш город. В разделе "Транспорт" необходимо выбрать категорию "Общая" и подтвердить покупку.

После этого вы увидите карту в профиле пользователя и с того момента она уже будет готова к использованию. Для покупки билета достаточно отсканировать QR-код в салоне автобуса камерой смартфона или через встроенный сканер в приложении.

После этого нужно выбрать карту для списания стоимости поездки и подтвердить операцию. Электронный билет действует 75 минут с момента покупки, что позволяет осуществлять пересадки без дополнительных затрат.

Новая система оплаты за проезд в Запорожье также позволяет оцифровать физическую транспортную карту. Пользователь может добавить его в приложение и оплачивать проезд по телефону.

Пополнение возможно без комиссии в приложении, на сайте EasyPay или более чем в 100 терминалах по всему городу.

