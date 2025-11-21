Ограничения движения транспорта в Днепре принесут местным жителям значительный и длительный дискомфорт, поэтому мы рассказываем детали.

Ограничения движения транспорта в Днепре коснутся нескольких улиц, сообщает Politeka.

Городские власти анонсировали ряд перекрытий, которые продлятся несколько месяцев и повлияют на маршруты автомобилистов и общественного транспорта.

Речь идет об участках сразу на трех улицах, поэтому водителям советуют заранее планировать поездки и внимательнее следить за обновлениями.

Ограничение движения в Днепре связано со строительством инженерных сетей для будущего многофункционального комплекса. Это большой проект, требующий длительной подготовки и поэтапного выполнения работ.

По документам горсовета перекрытия продлятся с 8 декабря 2025 года по 10 апреля 2026 года. Ограничения движения транспорта в Днепре коснутся улиц Европейской, Королевы Елизаветы II и Харьковской.

Первым закроют участок Европейского от Князя Владимира Великого до площади Европейской. Также в этот период закроют часть маршрута от дома №4 на Европейской площади до дома №15 на Королевы Елизаветы II.

Этот этап продлится с 08.12.2025 по 15.02.2026. Горожанам стоит учитывать, что здесь могут образовываться пробки в часы пик, поэтому проезд может быть усложнен даже на соседних улицах.

Далее перекрытия будут касаться улицы Королевы Елизаветы II. Работы на этом участке будут продолжаться с 15.02.2026 по 15.03.2026. Закроют отрезок от Харьковского до Европейского.

Следующим этапом станет перекрытие на Харьковской. Оно будет действовать с 15.03.2026 по 10.04.2026 в районе дома №2 на Королевы Елизаветы II. Ремонтные мероприятия на этом участке завершат весь цикл строительства инженерных сетей.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: что именно нужно для получения.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: чего ждать жителям

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: еще одна категория переселенцев сможет получить выплату.