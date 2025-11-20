Дефицит продуктов в Харьковской области внес свои коррективы в рынок и отразился на расходах местных жителей.

Дефицит продуктов в Харьковской области становится все более ощутимым на фоне стремительного роста цен на свинину в Украине, сообщает Politeka.

Специалисты говорят, что проблема дефицита продуктов в Харьковской области связана с сокращением поголовья. Они отмечают, что текущая ситуация может продолжаться дольше, чем ожидалось, и влиять на ценники еще несколько месяцев.

Дефицит продуктов в Харьковской области стал одной из причин, по которой стоимость свинины с начала 2025 г. выросла на 34%, а в годовом измерении поднялась на 60%.

Основной причиной роста осталась нехватка свиней, численность которых зимой сократилась до 4,5 миллионов голов.

Большинство животных содержали частные хозяйства, и это привело к нехватке рынка и дальнейшему увеличению закупочных ценников. В сентябре стоимость живой массы свиней беконных пород колебалась от 98 до 100 грн за килограмм.

Нехватка продукции стимулировала активный импорт. В августе 2025 года Украина получила 4,6 тысяч тонн мяса, что на 48% больше, чем в июле. За первые 8 месяцев объем импорта составил 14,9 тысяч тонн, в 7,8 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Это самый большой показатель с 2022 года. Эксперты ожидают, что к концу года импорт превысит 25 тысяч тонн, при этом большинство поставок придется на вторую половину года.

Аналитики отмечают, что увеличение на 330 тысяч голов не смогло полностью закрыть спрос. Основная часть поголовья сосредоточена в предприятиях, содержащих около 65% всего скота.

Эксперты считают, что снижение поставок из-за границы станет возможным только после постепенного наращивания собственного поголовья.

