В Киеве запустили программу бесплатного жилья для переселенцев, нуждающихся в дополнительной поддержке в повседневной жизни, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет Национальная социальная сервисная служба Украины.

Участники программы смогут находиться в специально оборудованных приютах до 12 месяцев. В основном это люди с инвалидностью, пожилые граждане и лица с временными физическими, психическими или сенсорными ограничениями. Также помощь доступна для тех, кто имеет нестандартные параметры тела и требует поддержки в создании комфортных условий.

Приюты обеспечивают комплексную поддержку. Каждый получает временную кровать, подключение к коммунальным услугам, доступ к одежде, обуви и базовому инвентарю. Кроме того, созданы условия для приготовления пищи, стирки, хранения вещей и соблюдения личной гигиены.

Программа включает в себя дополнительные сервисы: одноразовое питание, помощь в быту, поддержку в передвижении и самообслуживании. Работники заведений помогают адаптироваться к новой среде, восстановить социальные навыки и наладить контакт с окружающими людьми.

В то же время, дети без сопровождения взрослых не могут получить жилье по этой программе. Для них предусмотрены отдельные социальные инициативы, учитывающие их возраст, безопасность и потребность в воспитании.

Бесплатное жилье для переселенцев в Киеве становится важным шагом по поддержанию уязвимых категорий населения во время внутреннего перемещения.

Кроме того, в Киевской области люди могут получить денежную помощь. Она происходит на регулярной основе одиноким пенсионерам – ежемесячно – и зависит от прожиточного минимума.

