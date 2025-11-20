Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области объединяет материальную поддержку с вниманием и уходом.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области продолжается, чтобы поддержать пожилых людей из-за войны, сообщает Politeka.

Программу реализует благотворительный фонд "Каритас", обеспечивая комплексное восстановление жилья и социальное сопровождение. Проект включает в себя ремонт домов после обстрелов: замену дверей и окон, восстановление крыш и утепление стен. В первую очередь помощь получают домохозяйства, которые остались пригодными для проживания после частичных повреждений.

Подать заявку могут жители Харькова и Изюма. В приоритетную группу входят пенсионеры, лица с инвалидностью, одинокие пожилые люди, многодетные семьи, беременные, внутренне перемещенные лица и граждане с тяжелыми хроническими болезнями.

Социальное сопровождение предполагает консультации, помощь в повседневных делах и обеспечение базовых потребностей, что поддерживает эмоциональное состояние пожилых людей.

Кроме того, местные жители могут получить бесплатные продукты и другие виды поддержки через проект «HOPE WELL», что системно помогает одиноким людям старшего возраста и гражданам с инвалидностью. С начала 2025 года значительно способствует развитию проекта партнер – благотворительный фонд «Старенькие».

Эти инициативы помогают людям ощущать безопасность даже в сложных условиях, обеспечивая необходимые ресурсы для достойной жизни.

