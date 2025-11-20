Импорт постепенно сократится после восстановления поголовья, что также поможет снизить дефицит мяса в Кировоградской области.

Дефицит мяса в Кировоградской области в этом году повлиял на значительный рост цен на свинину, сообщают местные эксперты, сообщает Politeka.

Они отмечают, что сокращение поголовья и ограниченное предложение стали основными факторами подорожания.

С начала 2025 года цены на свинину поднялись примерно на треть, а по сравнению с прошлым годом подорожание составляет около 60%. Зимой количество животных в частном секторе сократилось до 4,5 миллиона, что снизило доступность мяса и заставило закупочные показатели расти.

В сентябре средняя стоимость живого веса свиней беконных пород колебалась от 98 до 100 гривен за килограмм. Нехватка местной продукции вынудила импортеров увеличить поставки, пытаясь покрыть дефицит и стабилизировать рынок. Аналитики прогнозируют, что импорт постепенно сократится после восстановления поголовья, что также поможет снизить дефицит мяса в Кировоградской области.

Мониторинг показывает постоянный рост поставок из-за границы. В августе ввезли 4,6 тысяч тонн — на 48% больше, чем в июле, а за восемь месяцев объем достиг 14,9 тысяч тонн, что в 7,8 раза превышает показатели прошлого года. Это самый высокий уровень с 2022-го, и к концу года импорт может превысить 25 тысяч тонн.

По данным Госстата, к началу сентября в Украине насчитывалось около 4,8 миллиона свиней. Хотя этот показатель на 7% превышает уровень начала года, он на 5% меньше, чем в 2024 году. Несмотря на частичное восстановление поголовья, объемов все еще недостаточно для полного удовлетворения спроса, что продолжает поддерживать высокие цены на свинину.

