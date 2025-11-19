Дефицит продуктов в Одесской области в 2025 году ограничил доступ населения к базовым товарам, особенно к молочным изделиям, сообщает Politeka.

Литр молока сейчас стоит от 39 до 45 гривен, а 180 г сливочного масла стартуют с 73,70 грн даже со скидкой.

Эксперт «Инфагро» Максим Фастеев объясняет, что, несмотря на увеличение поставок сырья, высокий спрос на белковую и жировую составляющую удерживает ценник на стабильно высоком уровне. Дополнительное влияние оказало изменение европейских заказов на украинское масло: после сокращения экспорта часть продукции осталась на внутреннем рынке, несколько снизив напряженность предложения.

Цены также выросли из-за сезонного уменьшения надоев и накопления остатков. В августе средняя стоимость литра молока составила 41,5 грн., а масло поднялось с 78 до 102 грн. за 200 граммов. Органические и фермерские продукты оцениваются дороже 10–20%.

Экономист Олег Пендзин подчеркивает, что высокие расценки связаны с сокращением поголовья коров, уменьшением хозяйств и удорожанием кормов и энергии. По его словам, без дополнительной поддержки государства цены могут подняться еще на 5–7% к концу осени.

Объединение производителей способно временно стабилизировать рынок, но не устранит проблему полностью. Потребителям советуют планировать закупки и пользоваться акциями. Дефицит продуктов в Одесской области оставляет экономическую нагрузку на семьи и заставляет искать оптимальные способы приобретения товаров.

Кроме того, в Одесской области также дорожают товары. В ноябре 2025 года уже ощутимо сказывается на стоимости основных продуктов питания.

