В Днепропетровской области внутренне перемещенные могут получить денежную помощь от благотворительного фонда «Помагаєм», сообщает Politeka.net.
Как говорится в сообщении фонда, поддержка предоставляется только тем гражданам, которые проживают в определенных общинах региона.
В частности, в Покровском поселковом обществе Днепропетровской области планируют выделить денежную помощь для ВПЛ, которая должна покрывать расходы на оплату коммунальных услуг, связанных с отоплением жилья. Регистрация кандидатов продлится до конца декабря 2025 года. Местные власти будут самостоятельно определять и приглашать семьи, отвечающие установленным критериям.
При этом в фонде предостерегают, что сама регистрация еще не гарантирует получение выплат. Окончательное решение принимается после тщательного анализа поданных заявок и оценки условий проживания семьи.
К главным критериям отбора домохозяйств относятся:
- наличие поврежденного в результате обстрелов жилья, подтвержденного актом фиксации, выданным не позднее шести месяцев назад
- семейства, где есть ребенок в возрасте до трех лет
- лица с инвалидностью
- семейства, в составе которых есть люди с тяжелыми или хроническими заболеваниями, подтвержденными медицинскими документами
- граждане в возрасте от шестидесяти лет
- семейства, имеющие статус внутренне перемещенных лиц
- многодетные
- семейные формы воспитания, в том числе опекунские и приемные, семейства усыновителей, а также детские дома семейного типа
При принятии решения о предоставлении помощи будут учитываться состав домохозяйства, его статус и уровень дохода. При этом доход одного члена семейства не должен превышать 8500 гривен.
В фонде также подчеркивают, что украинцы, уже получавшие аналогичную выплату на оплату отопления в течение последних шести месяцев, не могут повторно участвовать в этом проекте.
