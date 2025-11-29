В фонде предостерегают, что сама регистрация еще не гарантирует получение денежной помощи для ВПЛ в Днепропетровской области.

В Днепропетровской области внутренне перемещенные могут получить денежную помощь от благотворительного фонда «Помагаєм», сообщает Politeka.net.

Как говорится в сообщении фонда, поддержка предоставляется только тем гражданам, которые проживают в определенных общинах региона.

В частности, в Покровском поселковом обществе Днепропетровской области планируют выделить денежную помощь для ВПЛ, которая должна покрывать расходы на оплату коммунальных услуг, связанных с отоплением жилья. Регистрация кандидатов продлится до конца декабря 2025 года. Местные власти будут самостоятельно определять и приглашать семьи, отвечающие установленным критериям.

При этом в фонде предостерегают, что сама регистрация еще не гарантирует получение выплат. Окончательное решение принимается после тщательного анализа поданных заявок и оценки условий проживания семьи.

К главным критериям отбора домохозяйств относятся:

наличие поврежденного в результате обстрелов жилья, подтвержденного актом фиксации, выданным не позднее шести месяцев назад

семейства, где есть ребенок в возрасте до трех лет

лица с инвалидностью

семейства, в составе которых есть люди с тяжелыми или хроническими заболеваниями, подтвержденными медицинскими документами

граждане в возрасте от шестидесяти лет

семейства, имеющие статус внутренне перемещенных лиц

многодетные

семейные формы воспитания, в том числе опекунские и приемные, семейства усыновителей, а также детские дома семейного типа

При принятии решения о предоставлении помощи будут учитываться состав домохозяйства, его статус и уровень дохода. При этом доход одного члена семейства не должен превышать 8500 гривен.

В фонде также подчеркивают, что украинцы, уже получавшие аналогичную выплату на оплату отопления в течение последних шести месяцев, не могут повторно участвовать в этом проекте.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области: когда приходить за помощью.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области: части переселенцев повезет получить дом.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Днепре: цены поездки выросли, чего ждать дальше.