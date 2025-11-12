График отключения газа на 13 ноября в Одессе охватит часть Пересыпского района, сообщает Politeka.

Об этом информируют на официальном сайте АО "Одессагаз". Специалисты просят жильцов отнестись к ситуации с пониманием и соблюдать правила безопасности при проведении технических работ.

График отключения газа на 13 ноября в Одессе предусматривает ограничение подачи голубого топлива из-за плановых ремонтов на сетях низкого и высокого давления.

Работы будут проходить на участках, где необходимо обновление инфраструктуры, чтобы обеспечить стабильную работу системы.

В Одессе поставки будут перекрыты с 09:00 до 17:30 на улице Профессора Карышковского, на отрезке от Балтской дороги до 7-й Пересыпской.

Без газоснабжения также останутся дома на улице 7-я Пересыпская (парная сторона от Профессора Карышковского до 8-го Балтского переулка), а также в переулках 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й и 8-й Балтских.

Работы производит местное управление газового хозяйства. Кроме того, график отключения газа на 13 ноября коснется и Красноселки, где специалисты выполняют ремонт распределительного газопровода высокого давления.

Газоснабжение временно приостановили на улицах Прилиманная, Набережная (за балкой), Школьная, Юбилейная, Учительская, Лесная, Победы, Куяльницкая (Совхозная) в домах от 1 до 5, а также в переулке Победы. Ремонтные мероприятия начались еще 11.11 и продлятся до 13.11.

