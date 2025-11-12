Питання роботи для пенсіонерів в Одесі стає все актуальнішим, адже все більше людей старшого віку прагнуть мати гарний заробіток.

Робота для пенсіонерів в Одесі доступна залежно від спеціальзації та попереднього досвіду, повідомляє Politeka.

На сайті work.ua дедалі частіше з’являються пропозиції, які підходять тим, хто має життєвий досвід, сумлінність і бажання навчатися.

В Одесі можна знайти роботу для пенсіонерів на виробництві, в медицині чи сфері обслуговування. До прикладу, серед варіантів є позиція чоботаря або складальника взуття з оплатою від 28 000 до 35 000.

Роботодавці шукають людину, яка має досвід у взуттєвій справі щонайменше рік і добре розуміється на матеріалах, таких як шкіра, замша чи текстиль. Завдання полягає у збиранні зразків чоловічого та жіночого взуття, без масового пошиття.

Роботодавець обіцяє офіційне працевлаштування, соціальні гарантії, можливість професійного зростання і сучасне обладнання.

Ще одна вакансія стосується водія-експедитора. Компанія «Динаміка ДП», що займається дистрибуцією мастильних матеріалів, шукає людину для свого одеського підрозділу.

Заробітна плата становить 22 000–25 000, а вже за місяць можливе підвищення. Посада передбачає роботу для пенсіонерів в Одесі на автомобілі компанії, тож особистий транспорт не потрібен.

Графік зручний: з 9:00 до 18:00, вихідні - субота та неділя. До обов’язків входить доставка товарів клієнтам по місту та області, а також ведення супровідної документації.

Ще одна цікава пропозиція - асистент стоматолога. Заробітна плата тут коливається від 7 000 до 21 000, залежно від графіка та обсягу виконаних завдань.

