В Киеве временно вводится ограничение движения транспорта, сообщает Politeka.

Об этом сообщили в КГГА со ссылкой на коммунальную корпорацию " Киевавтодор ".

Запрет будет действовать в Шевченковском районе с 8 ноября по 8 декабря частично перекроют перекресток улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого.

Причина смен — проведение ремонтных работ, направленных на устранение проседаний дорожного покрытия. Работы будут продолжаться в течение месяца, и во избежание полной блокировки их будут выполнять поэтапно.

Как отмечают дорожники, на отдельных участках проезд будет перекрыт, однако остальные полосы оставят открытыми для транспорта. Это позволит уменьшить пробки и обеспечить перемещение общественных авто.

Городские власти просят водителей быть внимательными, заранее планировать поездки и учитывать ограничения движения транспорта в Киеве во время ремонта в центральной части города.

Кроме того, в Днепровском районе Киева временно изменена схема перемещения общественного транспорта. В коммунальном предприятии сообщили, что ограничения движения в Киеве будут касаться только одной магистрали района.

Как объяснили в КП «Киевпасстранс», изменения связаны с проведением продовольственной ярмарки на улице Ивана Микитенко. В течение дня здесь продлится торговля продукцией местных производителей, поэтому часть проезжей части временно перекроют.

В ходе мероприятия введут обновленную схему движения автобусов №46 и №112. Они будут курсировать от станций метро «Левобережная» и «Лукьяновская» до улицы Николая Кибальчича по привычным маршрутам, после чего будут следовать по улице Ирины Бекешкиной до транспортной развязки на пересечении с Ивана Микитенко.

