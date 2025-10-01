Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предоставляется в одной из общин для пожилых украинцев, принадлежащих к ВПЛ, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении Александрийских общин.

Вынужденно перемещенные лица, ныне фактически проживающие на территории Александрийской общины, могут воспользоваться поддержкой, предусмотренной Региональной программой помощи ВПЛ. Для этого им необходимо обратиться в местное управление социальной защиты населения, где осуществляется прием заявлений и оформление соответствующих выплат.

Денежная помощь в Кировоградской области направлена ​​на поддержку наиболее социально уязвимых категорий внутренне перемещенных лиц. Право на получение денежной выплаты имеют:

многодетные семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей;

лица с инвалидностью I и II группы, для которых дополнительная финансовая поддержка крайне важна;

пожилые люди старше 80 лет, которые часто нуждаются в дополнительных ресурсах для обеспечения достойного уровня жизни.

Размер денежной помощи для пенсионеров в Кировоградской области составляет 3000 гривен на одного человека. Эта выплата производится один раз в год и не зависит от других источников дохода получателя. Важным условием является то, что поддержка не назначается лицам, состоящим на полном государственном содержании.

Для оформления выплаты заявителям необходимо предоставить стандартный пакет документов, в который входят: заявление установленного образца, паспорт гражданина Украины, идентификационный код, справка внутри перемещенного лица, а также реквизиты банковского счета, на который будут зачислены средства. Для лиц, относящихся к льготным категориям (например, имеющим инвалидность или статус многодетной семьи), следует добавить дополнительные документы, подтверждающие право на льготу.

Прием граждан осуществляется в управлении социальной защиты по адресу: улица Шевченко, 109, кабинеты 5 или 15.

