Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется в рамках проекта "Уход на дому" от благотворительной организации "Каритас", сообщает Politeka.net.

Об этом подробнее рассказали на сайте учреждения.

Фонд помогает как в Днепре, так и в пригородах (Краснополье, Старые Кодаки, Любимовка, Таромское, Подгородное). Благотворительная организация «Каритас Донецк» предоставляет широкий спектр социальной и гуманитарной помощи в Днепропетровской области для внутренне перемещенных лиц, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями и других уязвимых категорий населения. Основными направлениями работы организации являются:

Содействие в самообслуживании. Благодаря оснащению стиральными и сушильными машинами, у бенефициаров есть возможность постирать собственное белье и получить его чистым и сухим. Кроме того, прачечная обеспечивает поддержку в правильном использовании оборудования и уходе за одеждой.

Наблюдение за состоянием здоровья. Специалисты фонда оказываютсодействие в мониторинге физического состояния и общем чувстве бенефициаров. При необходимости они способствуют доступу к медицинским услугам и консультациям.

Содействие в получении информации и помощь в оформлении документов. Сотрудники организации помогают получить необходимую информацию о государственных и социальных услугах, а также сопровождают в процессе оформления документов для пенсий, социальной и других видов выплат.

Социальное сопровождение. Фонд организует сопровождение бенефициаров в социальные службы и отделения Сбербанка для прохождения процедуры идентификации внутренне перемещенных лиц и получения пенсий.

Гуманитарная помощь пенсионерам в Днепропетровской области в ведении домашнего хозяйства и закупках. Сотрудники фонда оказывают поддержку в решении бытовых вопросов, помогают в закупке продуктов, лекарств и других необходимых товаров.

Одолжение специализированного и реабилитационного оборудования. Организация предоставляет ходунки, костыли, кресла-туалеты, матрасы для лежачих и другое оборудование, необходимое для поддержания физического состояния и реабилитации.

Гуманитарная поддержка. Бенефициары могут получить продуктовые и гигиенические наборы и другие виды материальной поддержки.

Психологическая поддержка. Специалисты фонда предоставляют консультации и помощь в преодолении стрессовых ситуаций, последствия эвакуации, потери близких и других травматических событий.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области с 1 августа: назван размер помощи, которую предоставят украинцам.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области с 1 августа: украинцам выплатят надбавки, сколько можно получить.

Как сообщала Politeka, Повышение цен на электроэнергию в Днепропетровской области: стоимость вырастет с 1 августа, но не для всех.