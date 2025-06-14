Работа для пенсионеров в Харькове с каждым месяцем становится все более популярной, ведь все больше пожилых людей хотят оставаться активными.

Работодатели все чаще открыто отмечают в вакансиях, которые ищут людей преклонных лет, поэтому работа для пенсионеров в Харькове есть, сообщает Politeka.

Работа для пенсионеров в Харькове уже давно не исключение. Одно из предприятий, которое занимается упаковкой косметической и фармацевтической продукции, ищет упаковщиков. Место расположения удобно, рядом с метро Левада. Требования просты: проверять качество туб, складывать их в коробки и замечать брак.

Все это происходит в теплом и чистом цехе. Зарплата составляет от двадцати до двадцати двух тысяч. График переменный, опыт не обязателен, хотя приветствуется. Важнее другое – внимательность и ответственное отношение к задачам.

Еще одна работа для пенсионеров в Харькове для продавца в секонд хенде. Здесь нужна честность и чистоплотность. Магазин работает с девяти до восемнадцати. График согласовывается индивидуально. Есть ежедневные выплаты, а также проценты по продажам. Коллектив небольшой и дружелюбный.

Отдельно стоит упомянуть вакансии уборщиков. Есть полная занятость и частичная. Локации по всему городу, в том числе и на Аэрокосмическом проспекте. Зарплата может достигать пятнадцати тысяч. Выплаты стабильны. Первый месяц предусматривает авансы еженедельно. Кроме того, работникам обещают бонусы и возможность профессионального роста.

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