Повышение тарифов на воду в Днепропетровской области может стать реальностью, ведь в Кабмине уже готовят решение о новой ценовой политике для всех украинцев, сообщает Politeka.

Речь идет об изменениях в правительственные рекомендации относительно цен на централизованное водоснабжение и водоотвод. Проект соответствующего постановления был обнародован на сайте Федерации профсоюзов для общественного обсуждения.

Согласно документу, Министерство развития общин и территорий Украины предлагает сохранить рекомендации по фиксации стоиости на уровне, действовавшем по состоянию на 24 февраля 2022 года. В случае одобрения этого подхода, местные власти должны будут компенсировать водоканалам разницу между экономически обоснованными тарифами и фактическими, действующими для населения.

Но в обосновании постановления прямо указано: следствием реализации этого решения может стать изменение стоимости услуг, то есть фактическое повышение тарифов на воду в Днепропетровской области и других регионах.

Пока мораторий на повышение цен действует только на газ, теплоснабжение и горячую воду — в соответствии с законом №2479-ІХ, принятым в июле 2022 года. В то же время, централизованное водоснабжение и водоотвод под эти ограничения не попадают, что позволяет органам местного самоуправления или НКРЭКУ самостоятельно пересматривать цены.

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