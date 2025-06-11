Работа для пенсионеров в Виннице постепенно становится привычным делом и позволяет пожилым людям оставаться активными даже после выхода на заслуженный отдых.

Работа для пенсионеров в Виннице есть во многих областях, сообщает Politeka.

К примеру, в агентстве «Прометей» сейчас ищут менеджеров по продажам и риелторам. Это отличный вариант для тех, кто умеет находить общий язык с людьми и готов учиться новому. Здесь предлагают гибкий график, комфортный офис с горячим чаем и кофе, а еще бонусы за хорошие результаты.

Обучение бесплатное и поддержка есть с первого дня. Зарплата может достигать 45 000. Есть и другие направления. Работа для пенсионеров в Виннице доступна на производстве. Компания "Гидрохаус" приглашает операторов станков с числовым программным управлением. Если вы раньше имели дело с техникой или просто не боитесь учить новое, здесь вам будут рады.

Обещают обучение, стабильную ставку с премиями, теплое помещение и команду, в которой легко адаптироваться. Зарплата стартует с 24 000. Еще одна интересная возможность – трудоустройство в SPA-отеле «Баттерфляй» поваром. Заведение расположено в двадцати километрах от города и обеспечивает трансфер, проживание и питание.

Работа для пенсионеров в таком формате подойдет тем, кто любит кухню и порядок. Обязанности предполагаемые: приготовление блюд, контроль продуктов и чистоты. Доход колеблется от 25 до 35 тысяч.

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