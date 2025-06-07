Работа для пенсионеров является возможностью оставаться активной, поддерживать финансовую независимость и быть полезным обществу.

Работа для пенсионеров в Харькове, Запорожье и Днепре становится все доступнее, ведь все больше предприятий открывают вакансии для людей преклонных лет, сообщает Politeka.

Спрос растет как на профессионалов, так и на подсобных рабочих без опыта.

В Харькове компания InterStroy ищет разнорабочих с ежедневной оплатой 800 грн, премиями по выходным и графиком с понедельника по пятницу. Предлагают также работу водителям и мастерам по ремонту холодильного оборудования. Работодатели охотно принимают людей пенсионного возраста, а также лиц с инвалидностью и военных на лечении.

В Запорожье открыты вакансии охранников с оплатой от 300 до 500 грн в смену. Также ищут разнорабочих – зарплата до 1050 грн в день. Работа официальная, предусмотрены все условия труда.

В Днепре пенсионерам предлагают вакансии на СТО, в сфере грузоперевозок и на производстве. Оплата – от 15 000 до 60 000 грн в месяц в зависимости от профессии и опыта.

Работа для пенсионеров — возможность оставаться активной, поддерживать финансовую независимость и быть полезным обществу, даже после выхода на заслуженный отдых.

Кроме возможности заработка, такие инициативы способствуют социальной интеграции и повышению качества жизни пожилых людей.

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