Подорожание проезда в Сумской области дало старт определенным изменениям, однако значительная часть обещанного еще нуждается в реализации и контроле.

Полгода назад жители областного центра впервые почувствовали подорожание проезда в Сумской области, где тариф вырос с 10 до 15 гривен, сообщает Politeka.

Это решение сопровождалось меморандумом между перевозчиками и городскими властями: повышение стоимости обещали компенсировать улучшением качества услуг.

По документу перевозчики обязались ремонтировать 15% автобусов каждые шесть месяцев, установить GPS-трекеры, информационные табло, а также обеспечить льготные перевозки для детей, военных и членов ДФТГ.

Согласно последним отчетам, по состоянию на 27 марта отремонтирована 21 маршрутка, еще три — в процессе капремонта. Часть автопарка уже оборудовали GPS-устройствами — таких маршруток сейчас 146. Однако не все изменения ощутимы для пассажиров: информационные табло появились только на одной остановке — возле «Мануфактуры», а вечерний график движения до сих пор вызывает нарекания.

Все отремонтированные автобусы можно найти в онлайн-таблицах, проверить маршрут, состояние техники и оставить отзыв на сайте alltrans.ua. Кроме того, в приложении EasyWay пассажиры могут следить за движением маршруток в реальном времени, правда, не все автобусы отображаются стабильно.

Следовательно, подорожание проезда в Сумской области дало старт определенным изменениям, однако значительная часть обещанного еще нуждается в реализации и контроле со стороны городских властей.

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