Подорожание бензина в Украине по состоянию на 4 июня 2025 года минимальное, что свидетельствует о стабилизации стоимости на топливо по стране, сообщает Politeka.

По данным мониторинга средних цен, А-95 премиум удерживается на уровне 58,85 грн. за литр без изменений по сравнению с предыдущим периодом. Обычный бензин А-95 подорожал незначительно – на 0,01, до 54,55 за литр.

А-92 и дизельное топливо остаются без изменений – 51,99 и 52,50 грн соответственно. Самое существенное снижение произошло в стоимости автомобильного газа — минус 0,05, или 0,144%.

В регионах расценки колеблются в пределах минимальных изменений. В Львовской области А-95 премиум стоит 59,30 грн за литр, что на 0,01 грн меньше, чем в Киеве, где эта марка горючего остается на уровне 57,74.

Самым дешевым А-95 премиум в Харькове — 57,75 гривен, а самым дорогим во Львове. Автомобильный газ во всех регионах демонстрирует тенденцию к незначительному снижению — в Киеве его средняя цена упала на 0,07, в Харькове — на 0,11.

Подорожание бензина в Украине, хоть и незначительное, остается под контролем, что важно для стабильности транспортной отрасли и потребителей. Стабильность цен на топливо в крупнейших городах страны — Киеве, Львове, Харькове и Одессе помогает избежать резких колебаний в стоимости услуг и товаров.

Однако водителям следует следить за обновлениями, ведь даже незначительные изменения могут влиять на общий бюджет. В целом, топливный рынок демонстрирует умеренную волатильность, что положительно отражается на экономической ситуации в стране.

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