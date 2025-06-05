На украинском рынке труда все чаще появляются предложения работы для пенсионеров, ведь работодатели ценят жизненный опыт.

Компании, ранее ориентировавшиеся только на молодежь, сейчас активно ищут опытных и ответственных людей независимо от возраста, поэтому работа для пенсионеров есть, сообщает Politeka.

Среди открыто приглашающих старшее поколение в свою команду - одна из крупнейших сетей быстрого питания. Здесь обещают не только стабильную выплату зарплаты два раза в месяц или даже еженедельно, но и гибкий график, идеально подходящий для тех, кто имеет другие дела или желает работать частично.

Официальное оформление, соцпакет, медстрахование, больничные – все в соответствии с законом. От работника не требуется специальной подготовки или опыта. Если вы старше 18 лет и готовы учиться, дверь открыта. Платить обещают от 26941 грн в Киеве.

Кроме этого, предложение для старших водителей Киевской области имеет и логистическая компания. Важен опыт управления полуприцепами и наличие удостоверения категории КЭ. Речь идет о маршрутах по Киевской области на современном транспорте. Зарплата зависит от выработки, но на этой работе для пенсионеров можно рассчитывать на 50-60 тысяч.

Компания гарантирует своевременные выплаты, премии, бронирование для военнообязанных и официальное трудоустройство. А еще есть интересные варианты в сфере архитектуры. Компания в Ирпене ищет как опытных архитекторов, так и готовых учиться начинающих.

Требования достаточно ясны: знание базовых программ, умение чертить, креативность. Зарплата определяется индивидуально в зависимости от опыта, но в объявлении пишет, что можно рассчитывать на 30-40 000. Так что даже в творческих отраслях есть работа для пенсионеров.

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