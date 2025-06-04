Аренда квартир в Киеве остается идеальным решением для комфортабельной жизни в динамичном городе.

Аренда квартир в Киеве доступна от бюджетной студии до премиум-жилья на Днепровской набережной, сообщает Politeka.

Аренда квартир в Киеве остается востребованной среди горожан и гостей столицы. На рынке представлены варианты на любой вкус: например, уютная студия Светлицкого 35 площадью 25 м² с качественным ремонтом, мебелью и техникой. Жилье расположено на 10 этаже, рядом сады, школы, ТРЦ «Retroville» и зеленая зона. Цена - 12 000 грн, без животных.

В районе метро Черниговская за 14 000 грн доступна просторная 1-комнатная квартира (44 м²) на Юрия Поправки 4/39А. Жилье с косметическим ремонтом, гардеробом, техникой, индивидуальным электроотоплением, видеонаблюдением и удобной инфраструктурой – рядом метро, ​​ТЦ, больница, парк. Идеальный вариант для семей.

Самое премиальное предложение – ЖК RiverStone, Днепровская набережная, 14. Без комиссии, 60 м², панорамные окна, гардероб, генератор, охрана, кухня-студия, спальня, можно с детьми и маленькими животными. Метро Осокорки, ТРЦ River Mall, река – все рядом. Стоимость – 28 000 грн.

Аренда квартир в Киеве остается идеальным решением для комфортабельной жизни в динамичном городе.

Столичный рынок недвижимости предлагает решения как для временного проживания, так и для продолжительного комфорта в ритме города.

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