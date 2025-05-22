В Полтаве постоянно предоставляют бесплатное жилье для ВПЛ, ведь люди оказались в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаются в поддержке, чтобы стать на ноги.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтаве становится тем же лучом надежды, который может существенно изменить жизнь людей, потерявших дом из-за войны, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют объявления на портале OLX, в регионе появились новые варианты, где предлагается бесплатное жилье для ВПЛ в Полтаве.

Одно из предложений – это бесплатное жилье для ВПЛ в Полтаве в частном доме. Там все готово к нормальному быту. В доме есть вода, канализация, газовое отопление, а еще большой огород, который можно обрабатывать.

Владелица ищет не просто квартиранта, а человека, с которым можно было бы жить вместе и помогать друг другу. Село хорошо обустроено для жизни, здесь работают магазины, есть школа и детский сад. В облцентр всего семнадцать километров, туда курсирует общественный транспорт, причем маршрутки ездят часто и удобно.

Еще один дом предлагают для пары пенсионеров или одного человека. Есть комната, кухня, кладовая, которую можно превратить в ванную. Большой двор, сараи, погреб, огород и летняя кухня. Хозяева открыты для помощи, готовы обеспечить необходимыми вещами, мебелью, инструментами и даже продуктами.

Газ отключен, но в случае договоренности о длительном проживании подключение возможно. Правда, мужчин призывного возраста, не имеющих документального права на отсрочку, не рассматривают как потенциальных жителей.

Есть еще интересное предложение для людей, которые могут жить вместе. Два дома стоят рядом. Один уже готов к проживанию, второй нуждается в обустройстве. Хозяин обещает помочь с ремонтом.

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