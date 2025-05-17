Денежная помощь для ВПЛ из Херсонской области доступна исключительно по предварительной записи в одной из ячеек.

Денежная помощь для ВПЛ из Херсонской области предоставляется в рамках проекта RISE благотворительной организацией Каритас-Спес Одесса, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, где и как можно получить средства.

Организация оказывает денежную помощь семьям переселенцев из Херсонской области, которые оказались в чрезвычайно сложных жизненных обстоятельствах и не могут справиться самостоятельно из-за острой нехватки финансовых ресурсов.

Поддержка также предоставляется внутренне перемещенным лицам, которые:

проживают на Одесчине и Николаевщине;

или проживают в зоне до 30 км от линии фронта ;

; и отвечают условиям низкого дохода и относятся к одной из уязвимых категорий :

и относятся к одной из : домохозяйства с одним из родителей;

- многодетные или приемные семьи;

– беременные женщины или матери с детьми до 3 лет;

- люди от 55 лет;

- лица с инвалидностью I или II группы, как и дети с инвалидностью до 18 лет;

– представители этнических меньшинств.

Размер выплат определяется индивидуально – в зависимости от конкретной ситуации семьи.

Денежная помощь для ВПЛ из Херсонской области доступна исключительно по предварительной записи в одной из ячеек:

Одесса, ул. Малая Арнаутская, 88

Телефон для записи: 067 654 10 26

Николаев, ул. Космонавтов, 61-В

Телефон для записи: 067 108 34 06.

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