Денежная помощь для ВПЛ из Херсонской области предоставляется в рамках проекта RISE благотворительной организацией Каритас-Спес Одесса, сообщает Politeka.net.
Рассказываем, где и как можно получить средства.
Организация оказывает денежную помощь семьям переселенцев из Херсонской области, которые оказались в чрезвычайно сложных жизненных обстоятельствах и не могут справиться самостоятельно из-за острой нехватки финансовых ресурсов.
Поддержка также предоставляется внутренне перемещенным лицам, которые:
- проживают на Одесчине и Николаевщине;
- или проживают в зоне до 30 км от линии фронта;
- и отвечают условиям низкого дохода и относятся к одной из уязвимых категорий:
- домохозяйства с одним из родителей;
- многодетные или приемные семьи;
– беременные женщины или матери с детьми до 3 лет;
- люди от 55 лет;
- лица с инвалидностью I или II группы, как и дети с инвалидностью до 18 лет;
– представители этнических меньшинств.
Размер выплат определяется индивидуально – в зависимости от конкретной ситуации семьи.
Денежная помощь для ВПЛ из Херсонской области доступна исключительно по предварительной записи в одной из ячеек:
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 88
Телефон для записи: 067 654 10 26
Николаев, ул. Космонавтов, 61-В
Телефон для записи: 067 108 34 06.
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