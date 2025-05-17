Денежная помощь для ВПЛ из Херсонской области предоставляется в рамках проекта RISE благотворительной организацией Каритас-Спес Одесса, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, где и как можно получить средства.

Организация оказывает денежную помощь семьям переселенцев из Херсонской области, которые оказались в чрезвычайно сложных жизненных обстоятельствах и не могут справиться самостоятельно из-за острой нехватки финансовых ресурсов.

Поддержка также предоставляется внутренне перемещенным лицам, которые:

  • проживают на Одесчине и Николаевщине;
  • или проживают в зоне до 30 км от линии фронта;
  • и отвечают условиям низкого дохода и относятся к одной из уязвимых категорий:
  • домохозяйства с одним из родителей;
    - многодетные или приемные семьи;
    – беременные женщины или матери с детьми до 3 лет;
    - люди от 55 лет;
    - лица с инвалидностью I или II группы, как и дети с инвалидностью до 18 лет;
    – представители этнических меньшинств.

субсидия, выплаты, ПФУ

Размер выплат определяется индивидуально – в зависимости от конкретной ситуации семьи.

Денежная помощь для ВПЛ из Херсонской области доступна исключительно по предварительной записи в одной из ячеек:

Одесса, ул. Малая Арнаутская, 88
Телефон для записи: 067 654 10 26

Николаев, ул. Космонавтов, 61-В
Телефон для записи: 067 108 34 06.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для переселенцев во Львове: где можно найти убежище.

Також Politeka писала, Бесплатное жилье для переселенцев в Одессе: как получить временный дом.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ из Донецкой области: кому будет предоставлена поддержка.