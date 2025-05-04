В Днепре готовятся к смене погоды на неделе с 5 по 11 мая, узнайте, чего ждать от этого периода.

Согласно прогнозам, погода на неделе с 5 по 11 мая в Днепре будет комфортной несмотря на облачность, хотя в середине периода ожидается кратковременное похолодание, передает Politeka.

В понедельник, 5 мая, в городе установится пасмурная и сухая погода, солнце будет появляться на небе нечасто.

Несмотря на весенний сезон, утренние часы могут принести прохладу.

Температура воздуха в дневное время будет колебаться в пределах +16…+24°C, а ночью опускаться до +12°C.

Существенных осадков на протяжении всей недели не ожидается. В среду возможны лишь кратковременные и слабые дожди, не оказывающие значительного влияния на погодные условия.

Влажность воздуха будет меняться, но без резких скачков, что обеспечит общее ощущение комфорта.

На фоне весеннего потепления по Украине, температурный фон в большинстве регионов страны будет в пределах +10…+15°C, а в западных областях местами прогреется до +27°C.

В течение с 5 по 11 мая недели атмосферное давление в Днепре останется немного выше нормы. Это может вызвать легкие колебания погодных условий, особенно ощутимые для метеочувствительных людей.

Как часто бывает в последний месяц весны, температуры могут прыгать от настоящего летнего тепла до кратковременных холодных периодов, а дожди и грозы уже почти как традиция.

По прогнозам Укргидрометцентра, средняя температура воздуха в Украине в этом году должна быть на 1,5-2 градуса выше нормы.

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