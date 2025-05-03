Прогноз погоды на 4 мая в Днепре, похоже, снова не будет однозначной, синоптики рассказали, к чему готовиться.

Согласно данным синоптиков, в воскресенье, 4 мая 2025 года, в Днепре ожидается теплая весенняя погода без осадков, сообщает Politeka.

Днём небо будет преимущественно ясным, однако в течение дня появятся тучи. Ближе к вечеру облачность начнёт рассеиваться, и над городом снова установится ясная погода.

Температура воздуха останется на комфортном уровне: в ночные часы ожидается до +13°C, а с утра начнётся незначительное потепление.

К 10:00 столбики термометров покажут около +13°C, а в дневные часы температура поднимется до +25°C и будет стабильной вплоть до вечера.

Ветер будет лёгким, с порывами до 6,6 м/с, придавая небольшой прохладный эффект. Влажность воздуха сохранится в пределах нормы, а атмосферное давление останется стабильным, без существенных колебаний.

Подобная погода отлично подойдёт как для повседневных дел, так и для уикенда на природе, прогулок с семьёй или занятий спортом на открытом воздухе.

Синоптики также поделились прогнозом на май в целом. В дневные часы температура может достигать +14…+20°C, однако возможны и прохладные периоды ближе к середине месяца.

По информации meteoprog, уже в начале мая в регионе возможны температурные скачки до +21…+23°C, а в более тёплые дни — до +24°C. Тем не менее, из-за ветра со скоростью до 23 м/с субъективное ощущение тепла может быть менее выраженным.

Метеорологи предупреждают: несмотря на устойчивое потепление, конец весны может преподнести сюрпризы — не исключены резкие погодные перемены.

Поэтому при планировании отдыха и повседневной активности стоит быть готовыми к любым метеоизменениям.

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