Прогноз погоды в Днепре на 3 мая 2025 года, ожидается солнечная и стабильная суббота.

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Днепре в субботу, 3 мая 2025 года, прогноз обещает комфортные весенние умови, передает Politeka.

В этот день в городе установится ясная и сухая погода, которая продержится от утра до самого вечера.

Небо будет преимущественно безоблачным, что создаст хорошие условия для активного отдыха и прогулок.

Осадков не предвидится. Температурний фон порадует комфортными показателями: ночью воздух остынет до +6°C, а с наступлением утра начнет постепенно прогреваться.

Уже к 10 часам температура достигнет +19°C, а в дневное время поднимется до +21°C, сохраняясь на этом уровне до позднего вечера.

Ветер в течение суток будет слабым — до 4,3 м/с, при этом ощутится лёгкая прохлада. Уровень влажности останется в пределах нормы, а атмосферное давление будет устойчивым.

По прогнозам на ближайшие дни, в Днепре продолжится сухая и в основном солнечная погода.

Вероятность дождей остается низкой, а температурные значения будут колебаться в пределах стабильных весенних показателей.

Весна по всей Украине уверенно вступает в свои права. В южных и западных регионах страны дневные температуры уже превышают +23°C, свидетельствуя о закрепившемся потеплении.

Атмосферное давление может быть немного выше средних значений, что может отразиться на метеочувствительных людях, но серьезных скачков не ожидается.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что в Днепре за копейки сдают жилье в "царском" доме фото.

Также Politeka писала, что в апреле произошли изменения о помощи ВПЛ в Днепре на аренду жилья.

Как сообщала Politeka, была введена денежная помощь в Днепре: кому помогут с финансами в трудную минуту.