Прогноз погоды в Запорожье на 4 мая обещает безоблачное солнце, сообщает Politeka.

Как сообщает Sinoptik.ua, ночью температура будет комфортной и составит около десяти градусов. Утром она уже поднимется до пятнадцати градусов, а к полудню в городе ожидается приятное тепло около +23, что идеально для активного отдыха на улице.

Предполагается, что вечер принесет некоторое понижение до +17, однако воздух останется комфортным. Небо будет ясным в течение всего дня, без облаков и осадков, что обеспечит отличные условия для прогулок или занятий на свежем воздухе.

погода, весна

Атмосферное давление будет держаться на уровне 750 мм рт. ст., что абсолютно нормально для этого периода года. Влажность к утру будет несколько выше — до 64%, однако днем ​​она снизится до 25%. Ветер не будет сильным и будет колебаться в пределах 3-5 м/с.

Народный прогноз погоды в Запорожье на 4 мая говорит, что если в этом году черемуха зацвела рано, то можно ожидать жаркое и сухое лето. Также это очень хорошее время для садоводов и огородников, ведь сейчас можно сажать чеснок, чтобы к середине лета получить свежий урожай.

Синоптики предупреждают, что, несмотря на то, что этот день будет достаточно теплым, все же стоит быть готовым к прохладным вечерам. Поэтому можно посоветовать взять с собой легкую кофту или куртку для комфортного пребывания на улице после заката.

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