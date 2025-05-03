Местным жителям уже опубликовали прогноз погоды в Запорожье на 4 мая, каждый может пересмотреть и спланировать дела.

Прогноз погоды в Запорожье на 4 мая обещает безоблачное солнце, сообщает Politeka.

Как сообщает Sinoptik.ua, ночью температура будет комфортной и составит около десяти градусов. Утром она уже поднимется до пятнадцати градусов, а к полудню в городе ожидается приятное тепло около +23, что идеально для активного отдыха на улице.

Предполагается, что вечер принесет некоторое понижение до +17, однако воздух останется комфортным. Небо будет ясным в течение всего дня, без облаков и осадков, что обеспечит отличные условия для прогулок или занятий на свежем воздухе.

Атмосферное давление будет держаться на уровне 750 мм рт. ст., что абсолютно нормально для этого периода года. Влажность к утру будет несколько выше — до 64%, однако днем ​​она снизится до 25%. Ветер не будет сильным и будет колебаться в пределах 3-5 м/с.

Народный прогноз погоды в Запорожье на 4 мая говорит, что если в этом году черемуха зацвела рано, то можно ожидать жаркое и сухое лето. Также это очень хорошее время для садоводов и огородников, ведь сейчас можно сажать чеснок, чтобы к середине лета получить свежий урожай.

Синоптики предупреждают, что, несмотря на то, что этот день будет достаточно теплым, все же стоит быть готовым к прохладным вечерам. Поэтому можно посоветовать взять с собой легкую кофту или куртку для комфортного пребывания на улице после заката.

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