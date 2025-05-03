Местные жители давно заметили подорожание продуктов в Днепре, ведь это уже стало постоянной тенденцией.

Подорожание продуктов в Днепре особенно задело мясо, сообщает Politeka.

Если раньше килограмма бедра или лопатки просили в пределах 150 или 160 грн, то сейчас ценник ниже 200 увидеть почти невозможно.

По словам аналитиков, практически весь ассортимент свежей свинины значительно вырос в цене. К примеру, ребра или грудинка, которые еще в марте продавали по 180 или 190 гривен, теперь стартуют от 199. Подбрюшина выросла до средних 215 грн.

Эксперты объясняют подорожание продуктов в Днепре комплексом причин. Здесь и рост спроса в преддверии сезона пикников, и общая инфляция, и сокращение поставок, а также распространение африканской чумы свиней. Все это одновременно повлияло на ситуацию на рынке.

Подорожание продуктов в Днепре стало ощутимым даже при незначительных покупках. Обновленные ценники в супермаркетах только подтверждают общий тренд. Грудинка в среднем стоит 211 за килограмм. У Metro она немного дешевле и стоит 207. У Novus она продается по 209, а в Megamarket доходит до 229.

Овощи и фрукты тоже не очень радуют. В АТБ тепличные томаты продаются по 73 за килограмм. Огурцы стоят около 70, цветная капуста 122. Редис первого сорта — 65. Из фруктов бананы продаются по 72, яблоки больше 55 гривен, апельсины почти 59.

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